نيمار يحسم مستقبله الكروي مع سانتوس

يقترب نادي سانتوس البرازيلي من حسم ملف تجديد عقد نجمه نيمار دا سيلفا، من أجل إنهاء حالة الجدل التي أحاطت بمستقبل اللاعب خلال الفترة الماضية.

بحسب الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، توصل نيمار إلى اتفاق مع نادي سانتوس لتجديد عقده.

وأكد رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" يوم 31 ديسمبر أن الاتفاق تم بالفعل بين الطرفين.

وينص العقد الجديد على استمرار النجم البرازيلي مع سانتوس لمدة موسم إضافي، ليبقى ضمن صفوف الفريق حتى ديسمبر 2026، إذ يمتد التعاقد لعام واحد إضافي عن عقده الحالي.

وبهذا الاتفاق سيواصل نيمار مسيرته داخل الملاعب البرازيلية، دون التفكير في خوض تجربة احترافية خارجية في الوقت القريب.