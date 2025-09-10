مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

فنزويلا

1 1
02:30

كولومبيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

0 0
02:00

الأرجنتين

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

0 0
02:30

البرازيل

محمد صلاح يقدم وعدًا للحضور في الملعب بعد التعادل مع بوركينا فاسو

01:44 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
    محمد صلاح (4)
    محمد صلاح (5)
    محمد صلاح (3)
    محمد صلاح (2)
كتب - مصطفى الجريتلي:

قدم النجم المصري محمد صلاح وعدًا بعد التعادل مع بوركينا فاسو ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وظهر محمد صلاح سعيدًا عقب التعادل وهو يقول للحضور باسمًا:"نصعد من مصر إن شاء الله".

نتيجة مباراة مصر وبوركينا فاسو

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مصر وبوركينا فاسو التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم أفريقيا

ورفع التعادل رصيد منتخب مصر إلى النقطة 20 في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو الوصيف.

موعد مباراة مصر المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر يوم 6 أكتوبر المقبل نظيره جيبوتي على أرض الأخير ضمن منافسات الجولة التاسعة قبل أن يختتم التصفيات باستضافة غينيا بيساو يوم 13 من الشهر ذاته.

ويحتاج منتخب مصر لحصد نقطة واحدة من المباراتين أو تعثر منتخب بوركينا فاسو في مباراته المقبلة للتأهل مباشرة لكأس العالم 2026.

وكان محمد صلاح قد تأهل رفقة منتخب مصر لنسخة كأس العالم روسيا 2018.

5 صور لظهور علي معلول في تقديم حمزة المثلوثي لاعبا للصفاقسي التونسي

"مبحبش الهبد".. شوبير يوضح آخر تطورات ملف مدرب الأهلي الأجنبي الجديد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح نتخب مصر حمد صلاح عقب مباراة منتخب مصر وعد محمد صلاح للجمهور المصري
قطر: أمريكا أبلغتنا بالهجوم الإسرائيلي بعد وقوعه بـ10 دقائق
* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة