محمد صلاح يقدم وعدًا للحضور في الملعب بعد التعادل مع بوركينا فاسو

كتب - مصطفى الجريتلي:

قدم النجم المصري محمد صلاح وعدًا بعد التعادل مع بوركينا فاسو ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وظهر محمد صلاح سعيدًا عقب التعادل وهو يقول للحضور باسمًا:"نصعد من مصر إن شاء الله".

نتيجة مباراة مصر وبوركينا فاسو

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مصر وبوركينا فاسو التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم أفريقيا

ورفع التعادل رصيد منتخب مصر إلى النقطة 20 في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو الوصيف.

موعد مباراة مصر المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر يوم 6 أكتوبر المقبل نظيره جيبوتي على أرض الأخير ضمن منافسات الجولة التاسعة قبل أن يختتم التصفيات باستضافة غينيا بيساو يوم 13 من الشهر ذاته.

ويحتاج منتخب مصر لحصد نقطة واحدة من المباراتين أو تعثر منتخب بوركينا فاسو في مباراته المقبلة للتأهل مباشرة لكأس العالم 2026.

وكان محمد صلاح قد تأهل رفقة منتخب مصر لنسخة كأس العالم روسيا 2018.

