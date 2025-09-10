مباريات الأمس
5 صور لظهور علي معلول في تقديم حمزة المثلوثي لاعبا للصفاقسي التونسي

12:37 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

قدم نادي الصفاقسي التونسي أمس الثلاثاء، الظهير الأيمن حمزة المثلوثي لاعبا رسميا في صفوف الفريق لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر قادما من الزمالك.

وكان الصفاقسي التونسي، أعلن منذ عدة أيام تعاقده مع المدافع التونسي لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع نادي الزمالك.

ولفت تقديم حمزة المثلوثي لاعبا في صفوف الصفاقسي الأنظار بشكل كبير، حيث ظهر علي معلول في فيديو الإعلان عن عودة اللاعب إلى الصفاقسي، وهو يجلس مع المثلوثي على الطاولة، في إشارة إلى عودة الثنائي إلى الفريق مرة آخرى.

وكان الصفاقسي، أعلن في وقت سابق تعاقده مع النجم التونسي علي معلول خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع النادي الأهلي.

والجدير بالذكر أن علي معلول كان قد بدأ مشواره في كرة القدم من بوابة الصفاقسي التونسي، قبل أن ينضم إلى الأهلي في عام 2016 قبل العودة مرة أخرى إلى الصفاقسي في يونيو الماضي.

وعلى الجانب الآخر، سبق لحمزة المثلوثي المشاركة مع فريق الصفاقسي خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2020، وهو العام الذي انتقل خلاله إلى نادي الزمالك.

