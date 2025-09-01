مباريات الأمس
الفتح السعودي يحسم جدل التعاقد مع عمر خضر عبر "مصراوي"

01:28 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
    عمر خضر لاعب أستون فيلا (3)
    عمر خضر لاعب أستون فيلا (2)
background

كتب - محمد القرش:

حسم محمد الضيف المسؤول الإعلامي لنادي الفتح، الجدل حول أنباء تعاقد النادي السعودي مع المصري عمر خضر لاعب أستون فيلا.

وأوضح الضيف في تصريحات خاصة "لمصراوي" أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن سعي الفتح السعودي للتعاقد مع عمر خضر.

وأكد المسؤول الإعلامي أنه لم يتم تقديم أي عرض رسمي لأستون فيلا، أو عرض اللاعب على النادي من قبل وكلاء.

وانضم المصري صاحب الـ19 عاما إلى فريق الشباب لنادي أستون فيلا قادما من زد في موسم 2024/25، في صفقة بلغت قيمتها 2.76 مليون يورو.

