ثلاثي الأهلي والزمالك.. قائمة منتخب مصر الثاني لكأس العرب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، القائمة المختارة لخوض منافسات كأس العرب، المقامة في قطر خلال الفترة 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلاقي الفراعنة تونس، يومي 6 و9 من شهر سبتمبر المقبل.

قائمة منتخب مصر الثاني

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - علي لطفي - محمود جاد - عصام ثروت.

الدفاع: محمد حمدي الونش (الزمالك) - أحمد سامي - محمود رزق - علي الفيل - مصطفى العش - عمر جابر (الزمالك) - كريم فؤاد (الأهلي) - كريم حافظ - يحيى زكريا.

الوسط: محمد النني - أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد عاطف قطة - عمر الساعي - غنام محمد - أفشة (الأهلي) - ميدو جابر - مصطفى ميسي - زلاكة - حسين الشحات (الأهلي).

الهجوم: مروان حمدي - ناصر منسي (الزمالك) - حسام حسن.