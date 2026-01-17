قبل مواجهة الفراعنة أبرز أندية لاعبي منتخب نيجيريا

"بعد ياسر إبراهيم".. الإصابات تضرب منتخب مصر قبل مباراة نيجيريا في أمم

كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي منتخب مصر نظيره النيجيري السبت 16 يناير، ضمن مواجهات تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، وتقام على ملعب محمد الخامس.

ويخوض منتخب نيجيريا مباراة تحديد المركز الثالث بعد خروجه من الدور نصف النهائي ضد منتخب المغرب بركلات الترجيح، فيما يخوض منتخب مصر اللقاء ذاته عقب وداعه البطولة بالخسارة من منتخب السنغال بهدف دون رد.

وبعد خروج المنتخب النيجيري من الدور نصف النهائي، نستعرض لكم أبرز الأندية التي ينتمي إليها لاعبو منتخب نيجيريا.

أندية لاعبي منتخب نيجيريا

1- ستانلي نوبيلي - حارس مرمى - شيبا يونايتد الجنوب أفريقي

2- أوساي صامويل - مدافع أيمن - برمنجهام، الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية

3- سيمي أجايي - قلب دفاع - هال سيتي، الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية

4- كالفين باسي - دفاع - فولهام

5- أونيمايتشي - دفاع أيسر - أولمبياكوس

6- أونيديكا - وسط دفاعي - كلوب بروج

7- فرانك أونيكا - خط وسط - برينتفورد

8- أليكس إيوبي - مهاجم أيسر - فولهام

9- لوكمان - مهاجم - أتالانتا

10- أكور أدامز - مهاجم - إشبيلية

11- أوسيمين - مهاجم - غلطة سراي

12- شيديرا إجوكي - مهاجم - إشبيلية

13- زيدو سنوسي - مدافع أيسر - بورتو

14- فيسايو باشيرو - خط وسط - لاتسيو

15- تشوكويزي - مهاجم - فولهام

16- شيدوزي أوازيم - فلب دفاع - نانت