كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
19:30

أرسنال

باريس سان جيرمان يستعد الصدارة مؤقتاً بثلاثة في ليل

كتب : نهي خورشيد

12:10 ص 17/01/2026

باريس سان جيرمان

فرض باريس سان جيرمان سيطرته على مواجهة ليل محققاً فوزاً كبيراً بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي للموسم الجاري.

وافتتح عثمان ديمبيلي التسجيل مبكراً لصالح فريق العاصمة في الدقيقة 13، قبل أن يعود اللاعب نفسه، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 2025، ليعزز التقدم بالهدف الثاني عند الدقيقة 64.

وفي الوقت بدل الضائع، وضع برادلي باركولا اللمسة الأخيرة بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبهذا الانتصار، اعتلى باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بشكل مؤقت برصيد 42 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن لانس صاحب المركز الثاني، والذي يمتلك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد ليل عند 32 نقطة في المركز الرابع.

ويأتي هذا الفوز بعد أيام قليلة من خروج الفريق الباريسي من دور الـ16 لبطولة كأس فرنسا، عقب خسارته المفاجئة في ديربي العاصمة أمام باريس إف سي بهدف دون رد، بينما كان ليل قد تلقى هزيمة في الجولة الماضية من الدوري أمام ستاد رين بنتيجة 2-0.

ويستعد الفريق الباريسي تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي لخوض تحدي أوروبي أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي، يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان يفوز على ليل الدوري الفرنسي الجولة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي

توفيق عكاشة: ظواهر الفوضى والجهل نتاج حروب الجيل الخامس التي نعيشها منذ
إيقاف 2 من لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
سمسارة واختلفت على العمولة.. الداخلية تكشف تفاصيل إصابة سيدة في العبور
منى زكي وأنغام وهند صبري.. النجوم يهنئون ويجز على زواجه
نظام الخميني انتهت صلاحيته.. توفيق عكاشة يكشف هدف الضربة الأمريكية الوشيكة
