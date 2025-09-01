مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع بطل كأس العالم.. ما القصة؟

ذكرت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد وافق على الشروط الشخصية لحارس مرمى أستون فيلا إيميليانو مارتينيز في الوقت الذي يستعدون فيه لتقديم عرض ضخم بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني قبل إغلاق نافذة الانتقالات.

وعاد الدولي الأرجنتيني، الذي سيبلغ 33 عاما في الأسبوع المقبل، للظهور كهدف لمانشستر يونايتد على الرغم من الشكوك السابقة بشأن موافقته على الرحيل من أستون فيلا.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن يونايتد أقدم على خطوة جديدة مع ممثلي فيلا ومارتينيز خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكشف الصحفي أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن الشروط، حيث نشر على X: "لقد اتفق مانشستر يونايتد على الشروط الشخصية مع إيميليانو مارتينيز واقترب من أستون فيلا".

ويعد مارتينيز، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين في عام 2022، أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في فريق الفيلا تحت قيادة المدرب أوناي إيمري.