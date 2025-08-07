كتب - يوسف محمد:

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس الجاري، قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، خلال العام الجاري 2025.

وشهدت القائمة تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ضمن المرشحين للفوز بالجائزة، بالإضافة إلى تواجد 9 لاعبين من فريق باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2024-2025.

وقدم النجم المصري موسما رائعا رفقة الريدز خلال الموسم الماضي، قادهم خلاله لحصد لقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، كما أنه حصد جائزة أفضل لاعب في إنجلترا خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تتويجه بلقب هداف الدوري الإنجليزي.

وتعد هذه المرة السادسة، التي يرشح فيها قائد المنتخب الوطني ضمن القائمة المختارة للحصول على جائزة الكرة الذهبية أفضل لاعب، لكنه لم يتمكن من حصد الجائزة من قبل.

وجاء ترتيب صلاح في جائزة الكرة الذهبية خلال السنوات الماضية كالتالي:

1- عام 2018، احتل المركز السادس.

2- عام 2019، احتل المركز الخامس.

3- عام 2021، احتل المركز السابع.

4- عام 2022، احتل المركز الخامس.

5- عام 2023، احتل المركز الـ 11.

وشارك صلاح خلال الموسم الماضي، رفقة فريق ليفربول في 52 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 34 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة.

