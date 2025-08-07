قرار من وولفرهامبتون الإنجليزي بخصوص الراحل ديوجو جوتا

كتب - يوسف محمد:

قرر فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، تكريم النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا وشقيقه أندريا سيلفا، خلال مباراته الودية الأخيرة أمام سيلتا فيجو، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وكان جوتا رحل عن عالمنا في يوليو الماضي، بعمر 28 عاما رفقة شقيقه أندريه سيلفا، بعد تعرضهما لحادث سير مروع، في مقاطعة زامورا بإسبانيا، عقب تعرض سيارتهما، للانفجار في أحد الإطارات مما أدى إلى خروجها عن الطريق، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة الثنائي.

وكشف وولفرهامبتون عبر حسابه الرسمي، أنه سوف يتم تكريم جوتا وشقيقه أندريا، في المباراة الودية الأخيرة للفريق استعدادا للموسم المقبل أمام سيلتا فيجو، بالإضافة إلى تكريمه أيضًا في أول مباراة للفريق بالدوري الإنجليزي أمام مان سيتي يوم 16 أغسطس الجاري.

وأشار النادي، أنه سيتم الوقوف دقيقة حداد قبل مباراة الفريق أمام سيلتا فيجو، بجانب وضع أكاليل الزهور قبل انطلاق المباراة، على ملعب "مولينيو".

ويذكر أن الراحل ديوجو جوتا، سبق له المشاركة بصفوف فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، خلال الفترة من يوليو 2017 حتى سبتمبر 2020.

