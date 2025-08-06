مباريات الأمس


وافق على ما رفضه من النصر.. لاعب ليفربول يقترب من الدوري السعودي

11:44 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

بات داروين نونيز لاعب ليفربول الإنجليزي، قريبا من الانتقال إلى الهلال السعودي، مقابل 70 مليون يورو (61 مليون جنيه إسترليني).

ووفقا للصحفي الموثوق فابريزو رومانو، الصفقة الآن رهن الاتفاق بين الهلال ونونيز على الشروط الشخصية، إلا أنها قد تكتمل قريبا.

ورفض ليفربول عرضا من النصر للتعاقد مع نونيز، في يناير الماضي، مقابل ما يقرب من 70 مليون يورو، إلا أن الريدز أصبح منفتحا على بيع اللاعب حاليا، مع ضم هوجو إكيتيكي واهتمامه بالتعاقد مع إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد.

ووفقا لموقع " talkSPORT"، إذا انتقل نونيز إلى الهلال، سيصبح النادي منفتحا على بيع أو إعارة الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

اقرأ أيضًا:

قبل غلق القيد.. ماذا قدم الأهلي والزمالك خلال الانتقالات الصيفية الحالية؟

عربية إٍسعاف وجهاز صدمات قلبية.. شوبير يوضح شروط رابطة الأندية لمباريات الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

