وافق على ما رفضه من النصر.. لاعب ليفربول يقترب من الدوري السعودي

بات داروين نونيز لاعب ليفربول الإنجليزي، قريبا من الانتقال إلى الهلال السعودي، مقابل 70 مليون يورو (61 مليون جنيه إسترليني).

ووفقا للصحفي الموثوق فابريزو رومانو، الصفقة الآن رهن الاتفاق بين الهلال ونونيز على الشروط الشخصية، إلا أنها قد تكتمل قريبا.

ورفض ليفربول عرضا من النصر للتعاقد مع نونيز، في يناير الماضي، مقابل ما يقرب من 70 مليون يورو، إلا أن الريدز أصبح منفتحا على بيع اللاعب حاليا، مع ضم هوجو إكيتيكي واهتمامه بالتعاقد مع إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد.

ووفقا لموقع " talkSPORT"، إذا انتقل نونيز إلى الهلال، سيصبح النادي منفتحا على بيع أو إعارة الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

