صلاح يهدر ركلة جزاء على طريقة بانينكا (فيديو)

القاهرة - مصراوي

حقق فريق ليفربول فوزا مثيرا على نظيره أتلتيك بلباو بنتيجة 3-2، في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الإثنين الماضي، الموافق 4 أغسطس، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف ليفربول كل من: محمد صلاح في الدقيقة 14، وكودي جاكبو في الدقيقتين 55 و 70.

في المقابل، أحرز هدفي أتلتيك بلباو كل من: أويهين سانسيت في الدقيقة 29، وكودي جاكبو عن طريق هدف عكسي.

وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء في الدقيقة 80، بعدما حاول تنفيذها على طريقة "بانينكا".