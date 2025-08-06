مباريات الأمس
صلاح يهدر ركلة جزاء على طريقة بانينكا (فيديو)

07:29 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

حقق فريق ليفربول فوزا مثيرا على نظيره أتلتيك بلباو بنتيجة 3-2، في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الإثنين الماضي، الموافق 4 أغسطس، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف ليفربول كل من: محمد صلاح في الدقيقة 14، وكودي جاكبو في الدقيقتين 55 و 70.

في المقابل، أحرز هدفي أتلتيك بلباو كل من: أويهين سانسيت في الدقيقة 29، وكودي جاكبو عن طريق هدف عكسي.

وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء في الدقيقة 80، بعدما حاول تنفيذها على طريقة "بانينكا".

محمد صلاح ركلة جزاء صلاح المهدرة ليفربول ويوكوهاما ليفربول الإنجليزي
