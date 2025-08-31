مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

0 0
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:30

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

وست هام يفوز على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

07:10 م الأحد 31 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة وست هام ونوتنجهام فورست (1)_1
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة وست هام ونوتنجهام فورست (1)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة وست هام ونوتنجهام فورست (3)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة وست هام ونوتنجهام فورست (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

حقق فريق وست هام فوزا كبيرا على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف وست هام كلا من: جارود بوين في الدقيقة 84، لوكاس باكيتا في الدقيقة 88 من نقطة الجزاء، كالوم ويلسون في الدقيقة 1+90.

وبهذا الفوز رفع فريق وست هام نقاطه إلى 3 نقاط ليحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد نوتنجهام فورست عند النقطة 4 في المركز التاسع.

ويعد هذا الانتصار هو الأول لفريق وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي بعد تلقيه خسارتين أمام سندرلاند وتشيلسي في أول جولتين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وست هام الدوري الإنجليزي جارود بوين كالوم ويلسون لوكاس باكيتا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1.5% و4% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت والمتدرجة
"ابعتوا أنس يحميها".. كيف تفاعل مصريون مع إعلان السفارة البريطانية إغلاق أبوابها؟
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: تحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار الرعدية