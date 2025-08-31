وست هام يفوز على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

القاهرة - مصراوي

حقق فريق وست هام فوزا كبيرا على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨هدف !!!



ويست هام يسجل الهدف الاول ، بوين يسجل



ويست هام 1-0 نوتنغهام فورست pic.twitter.com/LJvaHJGoU3 — بيسون (@koor_beson) August 31, 2025

وسجل أهداف وست هام كلا من: جارود بوين في الدقيقة 84، لوكاس باكيتا في الدقيقة 88 من نقطة الجزاء، كالوم ويلسون في الدقيقة 1+90.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 هدف !!!



ويست هام يسجل الهدف الثاني ويحسم المباراة 🔥



ويست هام 2-0 نوتنغهام فورست pic.twitter.com/jt25A9d2w0 — خالد بن فصلا | KF (@wlv_s1) August 31, 2025

وبهذا الفوز رفع فريق وست هام نقاطه إلى 3 نقاط ليحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد نوتنجهام فورست عند النقطة 4 في المركز التاسع.

ويعد هذا الانتصار هو الأول لفريق وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي بعد تلقيه خسارتين أمام سندرلاند وتشيلسي في أول جولتين.