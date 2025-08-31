وست هام يفوز على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
القاهرة - مصراوي
حقق فريق وست هام فوزا كبيرا على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويست هام يسجل الهدف الاول ، بوين يسجل
ويست هام يسجل الهدف الاول ، بوين يسجل
ويست هام 1-0 نوتنغهام فورست
وسجل أهداف وست هام كلا من: جارود بوين في الدقيقة 84، لوكاس باكيتا في الدقيقة 88 من نقطة الجزاء، كالوم ويلسون في الدقيقة 1+90.
ويست هام يسجل الهدف الثاني ويحسم المباراة
ويست هام يسجل الهدف الثاني ويحسم المباراة 🔥
ويست هام 2-0 نوتنغهام فورست
وبهذا الفوز رفع فريق وست هام نقاطه إلى 3 نقاط ليحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد نوتنجهام فورست عند النقطة 4 في المركز التاسع.
ويعد هذا الانتصار هو الأول لفريق وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي بعد تلقيه خسارتين أمام سندرلاند وتشيلسي في أول جولتين.
ويست هام يضرب بثلاثية نضيفة ضد نوتنغهام
ويست هام يضرب بثلاثية نضيفة ضد نوتنغهام 😱
ويست هام 3-0 نوتنغهام
