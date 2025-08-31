نتائج مباريات أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز

القاهرة - مصراوي

استكملت أمس السبت الموافق 30 أغسطس مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت هذه المباريات قدرا كبيرا من الندية والإثارة، إلى جانب تسجيل العديد من الأهداف.

وكان من أبرز نتائج اليوم فوز تشيلسي على نظيره فولهام، وفوز أيضا مانشستر يونايتد على بيرنلي.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد فولهام - (2-0)

ولفرهامبتون ضد إيفرتون - (2-3)

توتنهام ضد بورنموث - (0-1)

مانشستر يونايتد ضد بيرنلي - (3-2)

سندرلاند ضد برنتفورد - (2-1)

ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد - (0-0)