الدوري المصري

المصري

- -
18:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:30

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

أودينيزي

نتائج مباريات أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز

12:36 ص الأحد 31 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

استكملت أمس السبت الموافق 30 أغسطس مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت هذه المباريات قدرا كبيرا من الندية والإثارة، إلى جانب تسجيل العديد من الأهداف.

وكان من أبرز نتائج اليوم فوز تشيلسي على نظيره فولهام، وفوز أيضا مانشستر يونايتد على بيرنلي.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد فولهام - (2-0)

ولفرهامبتون ضد إيفرتون - (2-3)

توتنهام ضد بورنموث - (0-1)

مانشستر يونايتد ضد بيرنلي - (3-2)

سندرلاند ضد برنتفورد - (2-1)

ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد - (0-0)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري الانجليزي
