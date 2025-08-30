مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 2
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 1
17:00

بورنموث

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

جدول مباريات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في دوري أبطال أوروبا

07:30 م السبت 30 أغسطس 2025

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في دوري أبطال أوروب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

كُشفت مواعيد مباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26 للفرق الإنجليزية الستة المشاركة في المسابقة هذا الموسم.

وتأهلت فرق أرسنال، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير، إلى مرحلة الدوري من دوري الأبطال 2025/26.

أرسنال

الثلاثاء 16 سبتمبر: أتلتيك بلباو (خارج الأرض)

الأربعاء 1 أكتوبر: أولمبياكوس (داخل الأرض)

الثلاثاء 21 أكتوبر: أتلتيكو مدريد (داخل الأرض)

الثلاثاء 4 نوفمبر: سلافيا براغ (خارج الأرض)

الأربعاء 26 نوفمبر: بايرن ميونخ (داخل الأرض)

الأربعاء 10 ديسمبر: كلوب بروج (خارج الأرض)

الثلاثاء 20 يناير: إنتر ميلان (خارج الأرض)

الأربعاء 28 يناير: كيرات (داخل الأرض).

تشيلسي

الأربعاء 17 سبتمبر: بايرن ميونخ (خارج الأرض)

الثلاثاء 30 سبتمبر: بنفيكا (داخل الأرض)

الأربعاء 22 أكتوبر: أياكس (داخل الأرض)

الأربعاء 5 نوفمبر: قرة باغ (خارج الأرض)

الثلاثاء 25 نوفمبر: برشلونة (داخل الأرض)

الثلاثاء 9 ديسمبر: أتالانتا (خارج الأرض)

الأربعاء 21 يناير: بافوس (داخل الأرض)

الأربعاء 28 يناير: نابولي (خارج الأرض).

ليفربول

الأربعاء 17 سبتمبر: أتلتيكو مدريد (على أرضه)

الثلاثاء 30 سبتمبر: جالطة سراي (خارج أرضه)

الأربعاء 22 أكتوبر: آينتراخت فرانكفورت (خارج أرضه)

الثلاثاء 4 نوفمبر: ريال مدريد (على أرضه)

الأربعاء 26 نوفمبر: آيندهوفن (على أرضه)

الثلاثاء 9 ديسمبر: إنتر ميلان (خارج أرضه)

الأربعاء 21 يناير: مارسيليا (خارج أرضه)

الأربعاء 28 يناير: كاراباخ (على أرضه)

مانشستر سيتي

الخميس 18 سبتمبر: نابولي (داخل الأرض)

الأربعاء 1 أكتوبر: موناكو (خارج الأرض)

الثلاثاء 21 أكتوبر: فياريال (خارج الأرض)

الأربعاء 5 نوفمبر: بوروسيا دورتموند (داخل الأرض)

الثلاثاء 25 نوفمبر: باير ليفركوزن (داخل الأرض)

الأربعاء 10 ديسمبر: ريال مدريد (خارج الأرض)

الثلاثاء 20 يناير: بودو/جليمت (خارج الأرض)

الأربعاء 28 يناير: جلطة سراي (داخل الأرض)

نيوكاسل

الخميس 18 سبتمبر: برشلونة (على أرضه)

الأربعاء 1 أكتوبر: رويال يونيون سانت جيلويز (خارج أرضه)

الثلاثاء 21 أكتوبر: بنفيكا (على أرضه)

الأربعاء 5 نوفمبر: أتليتيك بيلباو (على أرضه)

الثلاثاء 25 نوفمبر: مرسيليا (خارج أرضه)

الأربعاء 10 ديسمبر: باير ليفركوزن (خارج أرضه)

الأربعاء 21 يناير: آيندهوفن (على أرضه)

الأربعاء 28 يناير: باريس سان جيرمان (خارج أرضه)

توتنهام

الثلاثاء 16 سبتمبر: فياريال (داخل الأرض)

الثلاثاء 30 سبتمبر: بودو/جليمت (خارج الأرض)

الأربعاء 22 أكتوبر: موناكو (خارج الأرض)

الثلاثاء 4 نوفمبر: كوبنهاجن (داخل الأرض)

الأربعاء 26 نوفمبر: باريس سان جيرمان (خارج الأرض)

الثلاثاء 9 ديسمبر: سلافيا براغ (داخل الأرض)

الثلاثاء 20 يناير: بوروسيا دورتموند (داخل الأرض)

الأربعاء 28 يناير: أينتراخت فرانكفورت (خارج الأرض)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال دوري أبطال أوروبا توتنهام نيوكاسل مانشستر سيتي ليفربول تشيلسي مباريات دوري الأبطال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بطولة شعبية.. 23 صورة ترصد ملحمة أهالي الضبعة لإنقاذ ضحايا قطار مطروح
تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر