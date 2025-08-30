جدول مباريات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد القرش:

كُشفت مواعيد مباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26 للفرق الإنجليزية الستة المشاركة في المسابقة هذا الموسم.

وتأهلت فرق أرسنال، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير، إلى مرحلة الدوري من دوري الأبطال 2025/26.

أرسنال

الثلاثاء 16 سبتمبر: أتلتيك بلباو (خارج الأرض)

الأربعاء 1 أكتوبر: أولمبياكوس (داخل الأرض)

الثلاثاء 21 أكتوبر: أتلتيكو مدريد (داخل الأرض)

الثلاثاء 4 نوفمبر: سلافيا براغ (خارج الأرض)

الأربعاء 26 نوفمبر: بايرن ميونخ (داخل الأرض)

الأربعاء 10 ديسمبر: كلوب بروج (خارج الأرض)

الثلاثاء 20 يناير: إنتر ميلان (خارج الأرض)

الأربعاء 28 يناير: كيرات (داخل الأرض).

تشيلسي

الأربعاء 17 سبتمبر: بايرن ميونخ (خارج الأرض)

الثلاثاء 30 سبتمبر: بنفيكا (داخل الأرض)

الأربعاء 22 أكتوبر: أياكس (داخل الأرض)

الأربعاء 5 نوفمبر: قرة باغ (خارج الأرض)

الثلاثاء 25 نوفمبر: برشلونة (داخل الأرض)

الثلاثاء 9 ديسمبر: أتالانتا (خارج الأرض)

الأربعاء 21 يناير: بافوس (داخل الأرض)

الأربعاء 28 يناير: نابولي (خارج الأرض).

ليفربول

الأربعاء 17 سبتمبر: أتلتيكو مدريد (على أرضه)

الثلاثاء 30 سبتمبر: جالطة سراي (خارج أرضه)

الأربعاء 22 أكتوبر: آينتراخت فرانكفورت (خارج أرضه)

الثلاثاء 4 نوفمبر: ريال مدريد (على أرضه)

الأربعاء 26 نوفمبر: آيندهوفن (على أرضه)

الثلاثاء 9 ديسمبر: إنتر ميلان (خارج أرضه)

الأربعاء 21 يناير: مارسيليا (خارج أرضه)

الأربعاء 28 يناير: كاراباخ (على أرضه)

مانشستر سيتي

الخميس 18 سبتمبر: نابولي (داخل الأرض)

الأربعاء 1 أكتوبر: موناكو (خارج الأرض)

الثلاثاء 21 أكتوبر: فياريال (خارج الأرض)

الأربعاء 5 نوفمبر: بوروسيا دورتموند (داخل الأرض)

الثلاثاء 25 نوفمبر: باير ليفركوزن (داخل الأرض)

الأربعاء 10 ديسمبر: ريال مدريد (خارج الأرض)

الثلاثاء 20 يناير: بودو/جليمت (خارج الأرض)

الأربعاء 28 يناير: جلطة سراي (داخل الأرض)

نيوكاسل

الخميس 18 سبتمبر: برشلونة (على أرضه)

الأربعاء 1 أكتوبر: رويال يونيون سانت جيلويز (خارج أرضه)

الثلاثاء 21 أكتوبر: بنفيكا (على أرضه)

الأربعاء 5 نوفمبر: أتليتيك بيلباو (على أرضه)

الثلاثاء 25 نوفمبر: مرسيليا (خارج أرضه)

الأربعاء 10 ديسمبر: باير ليفركوزن (خارج أرضه)

الأربعاء 21 يناير: آيندهوفن (على أرضه)

الأربعاء 28 يناير: باريس سان جيرمان (خارج أرضه)

توتنهام

الثلاثاء 16 سبتمبر: فياريال (داخل الأرض)

الثلاثاء 30 سبتمبر: بودو/جليمت (خارج الأرض)

الأربعاء 22 أكتوبر: موناكو (خارج الأرض)

الثلاثاء 4 نوفمبر: كوبنهاجن (داخل الأرض)

الأربعاء 26 نوفمبر: باريس سان جيرمان (خارج الأرض)

الثلاثاء 9 ديسمبر: سلافيا براغ (داخل الأرض)

الثلاثاء 20 يناير: بوروسيا دورتموند (داخل الأرض)

الأربعاء 28 يناير: أينتراخت فرانكفورت (خارج الأرض)