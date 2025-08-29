أول تعليق من أحمد حجازي بعد هزيمة نيوم من أهلي جدة في الدوري السعودي

كتب - يوسف محمد:

علق أحمد حجازي لاعب فريق نيوم السعودي، على هزيمة فريقه أمس أمام أهلي جدة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وكان فريق نيوم بقيادة النجم المصري أحمد حجازي، تلقى الهزيمة في أولى مبارياته بالدوري السعودي للمحترفين، على يد أهلي جدة بنتيجة هدف دون مقابل.

وقال حجازي في تصريحات عبر قناة "الثمانية"، عقب نهاية المباراة: "لم نتمكن من تحقيق النتيجة التي كنا نسعى إليها أمام أهلي جدة أمس، علينا تصحيح بعض الأخطاء وأعتقد أنها ليست بداية سيئة، خاصة وأننا قدمنا مباراة قوية أمام الأهلي وكان بإمكاننا التعادل".

وأضاف: "أهلي جدة كان لديه الجاهزية الأكبر للمباراة، خاصة وأنه قادم من المشاركة في بطولة السوبر السعودي، لكننا سنتحسن في المباريات المقبلة بشكل أكبر".

واختتم حجازي تصريحاته: "كان لدينا ردة فعل قوية عقب تسجيل الهدف أهلي جدة هدفه في المباراة، بين شوطي اللقاء المدرب أكد على بعض النقاط التي يجب التركيز عليها".

ويذكر أن أحمد حجازي، كان انضم إلى فريق نيوم السعودي، في يوليو 2024 قادما من اتحاد جدة السعودي، نجح في الصعود مع نيوم للدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 025-2026.

