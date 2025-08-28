التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة ضمك والحزم في افتتاح الدوري السعودي

كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الحزم أمام نظيره ضمك، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في افتتاح مباريات الموسم الجديد بالدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

وأحرز هدف الحزم الوحيد في اللقاء، اللاعب فابيو مارتينيز في الدقيقة 57 من عمر المباراة، من علامة الجزاء.

وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، بشكل خاص بحلول الدقيقة 6+90، كان فريق الحزم قريبا من مضاعفة النتيجة، عن طريق عمر السومة من علامة الجزاء، لكنه لم يتمكن من ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف.

وبعد إهدار السومة ركلة جزاء الحزم مباشرة، نجح اللاعب جمال حركاس من تسجيل هدف التعادل لضمك في الدقيقة 7+90، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

ويلاقي فريق ضمك في الجولة المقبلة بالدوري السعودي، نظيره فريق نيوم، فيما يواجه فريق الحزم فريق الشباب في الجولة المقبلة بالدوري السعودي أيضًا.

