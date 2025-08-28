8 اختبارات صعبة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

كتب - نهى خورشيد

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، التي جرت مساء الخميس في مدينة موناكو الفرنسية، عن وقوع نادي برشلونة في مجموعة قوية تضم كبار القارة.

ويخوض البارسا مواجهات قوية أمام كلاً من باريس سان جيرمان، تشيلسي، آينتراخت فرانكفورت، كلوب بروج، أولمبياكوس، سلافيا براج، كوبنهاجن، ونيوكاسل يونايتد، ضمن مرحلة الدوري بنظامها الجديد.

كما يلعب برشلونة 8 مباريات في هذه المرحلة، بواقع 4 على ملعبه و4 خارج الديار، إذ يستضيف باريس سان جيرمان، آينتراخت فرانكفورت، أولمبياكوس وكوبنهاجن، بينما يحل ضيفاً على تشيلسي، كلوب بروج، سلافيا براج ونيوكاسل.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي برشلونة ودع منافسات النسخة الماضية من البطولة، من دور نصف النهائي بعد السقوط أمام إنتر ميلان برباعية مقابل ثلاثة أهداف.