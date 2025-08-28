مصري في المرحلة النهائية لاختبارات ولفرهامبتون الإنجليزي - خاص

كتب - محمد القرش:

أرسل نادي ولفرهامبتون الإنجليزي خطابا رسميا إلى هشام صفي الدين لاعب فاركو، من أجل قضاء المرحلة الثانية من فترة المعايشة بإنجلترا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن هشام صفي الدين لاعب فاركو يستعد للسفر إلى إنجلترا بعد أن تلقى خطابا رسميا يفيد باستدعائه للمرحلة الثانية.

وأوضح المصدر أن اللاعب المصري تم اختياره ضمن 12 لاعبا فقط من وسط 45 حضروا المرحلة الأولى من فترة المعايشة.

وأضاف المصدر أن اللاعب سيتسقل الطائرة المتجهة إلى إنجلترا يوم 2 من شهر أكتوبر المقبل.

واختتم المصدر أن تلك هي المرحلة الأخيرة، واللاعبين الذي سيتم اختيارهم سيوقعون عقود مع فريق 19 سنة لنادي ولفرهامبتون الإنجليزي.

وكان هشام قضى فترة معايشة مع نادي ولفرهامبتون خلال الأشهر الماضية، حيث قضى 19 يوما مع فريق تحت 19 عاما..