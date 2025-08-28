مباريات الأمس
14 عاماً في الأكاديمية ثم الانتقام.. كيف أطاح وارن بمانشستر يونايتد؟

07:51 م الخميس 28 أغسطس 2025
كتب - نهى خورشيد

خطف تايريل وارن الأضواء خاصة بعد مشاركته في فوز فريقه جريمسبي تاون على مانشستر يونايتد أمس الأربعاء بركلات الترجيح بنتيجة 12-11 في الدور الثاني من كأس الرابطة الإنجليزية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهم.

ونجح وارن في تسجيل الهدف الثاني لفريقه خلال المباراة لتنتهي بالتعادل، قبل أن يضع اسمه بين المسجلين في سلسلة الركلات الترجيحية الحاسمة.

ويعتبر وارن صاحب الـ 25 عاماً ليس غريباً على أولد ترافورد، إذ قضى 14 عاماً داخل أكاديمية مانشستر يونايتد قبل أن يرحل في عام 2019.

وسبق أن خطف الأنظار حين استدعاه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للمشاركة في تدريبات الفريق الأول صيف 2016 وهو لم يخض بعد أي مباراة مع فريق الشباب تحت 21 عاماً.

وفي سياق متصل، يظل وارن محتفظاً بعلاقة قوية مع ماركوس راشفورد نجم برشلونة الحالي والشياطين الأسبق، إذ ظهر في صور عديدة خلال العطلات برفقته، وكان آخرها هذا الصيف حين قضيا إجازة معاً وتدرّبا سوياًاستعدادًا للموسم الجديد.

وقال وارن لصحيفة مانشستر إيفنينج نيوز:" كنا مجموعة من اللاعبين بنفس العمر ومن نفس المنطقة في مانشستر ونلعب مع الفرق المحلية نفسها، لذا كان من السهل أن نتعرّف على بعضنا البعض"ماركوس حضر بعض مبارياتي مع أصدقائي، ومن الجميل أن أرى أنه لم ينس صداقتنا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تايريل وارن مانشستر يونايتد جريمسبي تاون أكاديمية مانشستر يونايتد كأس الرابطة الإنجليزية
