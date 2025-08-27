مباريات الأمس
"من المطار ورقص مع اللاعبين".. كهربا ينضم لمعسكر القادسية الكويتي (صور وفيديو)

08:11 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
    محمود كهربا ينضم لمعسكر القادسية الكويتي في تركيا
كتب - نهى خورشيد

انضم الدولي المصري محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلى والاتحاد الليبى إلى صفوف فريقه الجديد القادسية الكويتي، من أجل خوض المعسكر التحضيري استعداداً للموسم الرياضي المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي القادسية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو لكهربا ظهر خلاله من بداية وصوله إلى المطار واستقباله من قبل أعضاء الجهاز الفني للفريق والرقص مع اللاعبين والمشاركة في التدريبات مع تعليق:"الفولت ينضم لمعسكر القادسية".

وكان القادسية أعلن تعاقده بشكل رسمي مع الفولت في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد الليبي.

وفي سياق متصل، يستعد فريق القادسية لبدء مشواره في الموسم الجديد من الدوري الكويتي يوم السبت الموافق 13 سبتمبر المقبل، والمقرر لها على ملعب محمد الحمد.

محمود عبدالمنعم كهربا كهربا القادسية الكويتي الاتحاد الليبي الدوري الكويتي معسكر القادسية الأهلي
