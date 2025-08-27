مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

2 2
19:45

فيرينكفاروسي

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

فنربخشة

دوري أبطال أوروبا

كوبنهاجن

- -
22:00

بازل

الكشف عن موعد انضمام محمد صلاح وعمر مرموش لمعسكر منتخب مصر المقبل

07:33 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد انضمام الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش، لمعسكر منتخب مصر في سبتمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر مباراتين خلال معسكر سبتمبر المقبل، أمام كلا من إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي 5 سبتمبر و9 من الشهر ذاته، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش لاعب مان سيتي، سينضمان إلى معسكر المنتخب يوم 1 سبتمبر المقبل، ثم سيخوضان المران الأول لهما في اليوم التالي.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 16 نقطة جمعهم من 6 مباريات خاضهم بالتصفيات حتى الآن.

