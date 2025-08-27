الكشف عن موعد انضمام محمد صلاح وعمر مرموش لمعسكر منتخب مصر المقبل

كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد انضمام الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش، لمعسكر منتخب مصر في سبتمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر مباراتين خلال معسكر سبتمبر المقبل، أمام كلا من إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي 5 سبتمبر و9 من الشهر ذاته، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش لاعب مان سيتي، سينضمان إلى معسكر المنتخب يوم 1 سبتمبر المقبل، ثم سيخوضان المران الأول لهما في اليوم التالي.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 16 نقطة جمعهم من 6 مباريات خاضهم بالتصفيات حتى الآن.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من خالد الغندور على تعيين حكم إسباني لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن أرض الفرع الجديد بأكتوبر



