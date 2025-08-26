منافس منتخب مصر في ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة

تأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 21 عاما، بعد الفوز على الصين بنتيجة أشواط 3-2.

واحتل الفراعنة المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن أمريكا المتصدر.

وضرب منتخب مصر موعدا مع كوبا في دور الـ16 لبطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين، حيث تقام المباراة غدا الأربعاء.

واستهل الفراعنة المشوار في بطولة العالم بالفوز على المغرب وتايلاند، والخسارة 3-2 من أمريكا، ثم الانتصار على تركيا والصين.

