مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 1
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

- -
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

- -
21:30

وست هام يونايتد

جميع المباريات

إعلان

منافس منتخب مصر في ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة

05:58 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 21 عاما، بعد الفوز على الصين بنتيجة أشواط 3-2.

واحتل الفراعنة المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن أمريكا المتصدر.

وضرب منتخب مصر موعدا مع كوبا في دور الـ16 لبطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين، حيث تقام المباراة غدا الأربعاء.

واستهل الفراعنة المشوار في بطولة العالم بالفوز على المغرب وتايلاند، والخسارة 3-2 من أمريكا، ثم الانتصار على تركيا والصين.

اقرأ أيضًا:

بين شارة القيادة والسكن.. سالي منصور تكشف الفارق بين أزمتها مع الأهلي ورع

كاراجر ينتقد أداء محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر منتخب مصر للكرة الطائرة بطولة العالم للكرة الطائرة مصر وكوبا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

كيف تتجنب تحمل الرسوم الجمركية عند شراء هاتف جديد؟
بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها