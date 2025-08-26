لا يزال خبر خطوبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وجورجينا يستحوذ على اهتمام المتابعين والمحبين لهما.

موعد ومكان حفل زواج كريستيانو وجورجينا

كشف الصحفي الإسباني ألبرتو جوزمان تفاصيل استعدادات النجمان لحفل زواجهما في الفترة المقبلة، بعدما تواصل مع أحد المقربين من جورجينا،وتوصل إلى أن الموعد النهائي لحفل الزفاف لم يتم تحديد حتى هذه اللحظة.

وأشار إلى أن الموعد المرجح لإقامة حفل الزفاف قد يكون في يوم 19 يوليو 2026، وذلك بالتزامن مع ختام فعاليات مباريات كأس العالم 2026.

وسيسمح الوقت للنجم البرتغالي بالاحتفال وإقامة حفل زفافه وهو يختتم مسيرته الدولية مع منتخب بلاده.

وسيصل رونالدو إلى سن 41 عاما في كأس العالم المقبل.

يقام كأس العالم في الولات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وأوضح الصحفي أنه من المحتمل أن يقام حفل زفاف النجمان في البرتغال مسقط رأس رونالدو.

أول لقاء بين جورجينا وكريستيانو رونالدو

وبدأت قصة حب رونالدو وجورجينا في عام 2016 عندما كانت تعمل مساعدة مبيعات في متجر جوتشي بمدريد.

وكانت الأرجنينيه تستعد لمغادرة المتجر لانتهاء عملها في الخامسة مساء، لكن أحد زملائها طلب منها الانتظار نصف ساعة لمساعدة أحد الزبائن وأثناء مغادرتها دخل رونالدو رفقة أصدقائه، وكان لقائهما الأول.

ووصفت قصة حبهما: "كان حبا من النظرة الأولى، وسمح الوقت والزمن لها أن تتطور، زرته أكثر من مرة، وفي أحد المرات التقيا في مناسبة للأزياء، وتناولا عشاء، ولم تكن لدي رغبة في المغادرة"، وبعدها بأسابيع التقينا مرة أخرى وكان رفقة شقيقته، وتناولنا العشاء، وأثناء طريقنا إلى المطعم تلامست إيدينا وكانت مألوفة وعدت إلى المنزل وقلبي ينبض".

ظلت الأمور سرية بين النجمين، لكن زملائها لاحظوا تغيرا في حياتها، حيث لاحظوا أن سيارة بوجاتي تأتي لنقلها من المدينة، ونشرت مجلة هولا الإسبانية أول صور لهما معا أثناء وجودهما في رحلة إلى باربس.

وتوقفت جورجينا عن العمل في متجر جوتشي وتركت شقتها المتواضعة وانتقلت للحياة مع رونالدو في قصره بحي لا فينكا بمدريد.

وانتقلت معه إلى إيطاليا بعد انتقاله إلى اليوفنتوس ثم إلى إنجلترا ثم إلى السعودية بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي.

