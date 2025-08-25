كتب - يوسف محمد:

تختتم مباريات الجولة الثانية ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج موسم 2025-2026، اليوم الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري بمباراة تجمع بين فريقي ليفربول ونيوكاسل.

ويترقب كل محبي وعشاق كرة القدم، مشاهدة مباراة الريدز أمام نيوكاسل، خاصة وأنها تعد من المباريات التاريخية التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، بالإضافة إلى رغبة الجماهير المصرية، في مشاهدة نجمها الأول محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

وتقام مباراة الريدز أمام نيوكاسل يونايتد اليوم الإثنين 25 أغسطس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري الإنجليزي.

تاريخ مواجهات ليفربول ونيوكاسل

وهذه المواجهة تحمل رقم 185 بين الفريقين، حيث سبق وتقابلا معا في 184 مباراة من قبل بمختلف البطولات.

وخلال 184 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن الريدز من تحقيق الفوز في 91 مباراة، تلقى الهزيمة في 49 مباراة، وحضر التعادل في 44 مباراة بينهما.

وسجل لاعبو ليفربول في مرمى نيوكاسل 324 هدفا في مختلف البطولات، فيما استقبلت شباكهم 222 هدفا في كافة المسابقات أيضًا.

ويحتل نجم ليفربول ونيوكاسل السابق مايكل أوين، صدارة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا برصيد 14 هدفا، يليه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 10 أهداف.

ويذكر أن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين، كانت في مارس الماضي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، انتهت لصالح نيوكاسل بهدفين مقابل هدف واحد.

