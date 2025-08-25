"مساهمات كثيرة".. ماذا قدم محمد صلاح أمام نيوكاسل قبل مباراة اليوم؟

كتب - يوسف محمد:

يستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره نيوكاسل يونايتد اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويطمح النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في مواصلة تألقه رفقة الريدز، خاصة بعدما تمكن من تسجيل هدف في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد بالبريميرليج، أمام بورنموث في اللقاء الذي انتهى لصالح الريدز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أرقام محمد صلاح أمام نيوكاسل

وخاض صلاح 18 مباراة من قبل أمام فريق نيوكاسل يونايتد، بواقع 17 مباراة بقميص الريدز ومباراة وحيدة، خلال تواجده في صفوف فريق تشيلسي.

وتعد شباك أستون فيلا من الشباك المفضلة للنجم المصري، حيث تمكن خلال 18 مباراة من تسجيل 10 أهداف، بالإضافة إلى تقديم 8 تمريرات حاسمة.

كما أن صلاح تمكن خلال 18 مباراة شارك فيها أمام نيوكاسل، من تحقيق الفوز في 13 مباراة، حضر التعادل في مباراة وحيدة وتلقى الهزيمة في 4 لقاءات.

وحال تمكن صلاح من تسجيل هدف أو أكثر في مباراة نيوكاسل يونايتد اليوم، سينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين بالبريميرليج، حيث يتقاسم الثنائي حاليا المركز الرابع برصيد 187 هدفا لكلا منهما.

والجدير بالذكر أن النجم المصري، كان قد حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، بالإضافة إلى أنه تمكن من حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفا.

