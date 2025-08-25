مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
18:00

الأهلي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:30

خيتافي

جميع المباريات

إعلان

ريال مدريد يفوز على ريال أوفيدو في الدوري الإسباني

03:34 ص الإثنين 25 أغسطس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة ريال مدريد و ريال أوفيدو (3)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة ريال مدريد و ريال أوفيدو (6)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة ريال مدريد و ريال أوفيدو (5)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة ريال مدريد و ريال أوفيدو (4)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة ريال مدريد و ريال أوفيدو (8)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة ريال مدريد و ريال أوفيدو (10)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة ريال مدريد و ريال أوفيدو (9)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة ريال مدريد و ريال أوفيدو (11)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة ريال مدريد و ريال أوفيدو (12)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة ريال مدريد و ريال أوفيدو (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة ريال مدريد و ريال أوفيدو (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره ريال أوفيدو بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد الموافق 24 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية في الدوري الإسباني.

وسجل أهداف ريال مدريد كلا من: كليان مبابي في الدقيقة 37 و 83، فينيسيوس جونيور في الدقيقة 3+90.

وبهذا الفوز احتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما يحتل ريال أوفيدو المركز التاسع عشر بدون نقاط.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره ريال مايوركا في المباراة القادمة في الدوري الإسباني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتيجة ريال مدريد ريال مدريد بث مباشر ريال أوفيدو - ريال مدريد ريال مدريد اليوم ريال مدريد مباريات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - تعرض وزير الكهرباء لحادث مروري خلال توجهه للعلمين