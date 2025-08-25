ريال مدريد يفوز على ريال أوفيدو في الدوري الإسباني

القاهرة - مصراوي

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره ريال أوفيدو بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد الموافق 24 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية في الدوري الإسباني.

وسجل أهداف ريال مدريد كلا من: كليان مبابي في الدقيقة 37 و 83، فينيسيوس جونيور في الدقيقة 3+90.

وبهذا الفوز احتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما يحتل ريال أوفيدو المركز التاسع عشر بدون نقاط.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره ريال مايوركا في المباراة القادمة في الدوري الإسباني.