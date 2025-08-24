مباريات الأمس
صدمة لمنتخب البرازيل.. ما علاقة نيمار؟

04:58 م الأحد 24 أغسطس 2025
كشف تقرير عن تعرض نجم نادي سانتوس البرازيلي ومنتخب بلاده نيمار دا سيلفا لإصابة قد تمنعه من الالتحاق بالمعسكر المقبل للمنتخب.

ومن المقرر أن يعلن المدير الفني الإيطالي لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي قائمته للمعسكر المقبل يوم غد الإثنين.

وذكرت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية عبر تقرير لها اليوم الأحد أن مسؤولي نادي سانتوس أبلغوا اتحاد الكرة البرازيلي بمعاناة نيمار من إصابة في عضلة الفخذ بعدما شعر بآلام خلال التدريبات يوم الخميس الماضي ليخضع لفوصات أثبتت إصابته ما قد يبعده عن المنتخب.

ومن المقرر أن يعود نيمار، بحسب التقرير ذاته، للملاعب مرة أخرى بنهاية الشهر الجاري على أن يخضع لفحوصات طبية لحسم موقفه من المشاركة.

ويستضيف منتخب البرازيل فجر يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر نظيره تشيلي قبل أن يحل ضيفًا على نظيره البوليفي يوم 10 من الشهر ذاته ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل المنتخب البرازيل قبل المباراتين المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته بالتصفيات برصيد 25 نقطة بفارق نقطة عن أوروجواي الرابع وباراجواي الخامس وبفارق الأهداف عن منتخب الإكوادور صاحب المركز الثاني، فيما حجز منتخب الأرجنتين البطاقة الأولى عن المجموعة لكأس العالم بتصدره لها برصيد 35 نقطة.

