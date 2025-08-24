"4 ملايين ريال".. الأهلي يُكافيء لاعبيه على السوبر السعودي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تقديم مسؤولو نادي أهلي جدة السعودي المكافآة التي حصلوا عليها بتتويجهم بكأس السوبر السعودي والتي تبلغ 4 ملايين ريال كاملة إلى لاعبي الفريق.

وتوّج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر السعودي بعد الفوز يوم أمس السبت على نظيره النصر بركلات الترجيح بنتيجة (5 - 3 ) بعدما انتهت المباراة بهدفين لكل فريق.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن إدارة الأهلي كان قد وعدت اللاعبين بأنها ستمنحهم الجائزة المالية كاملة حال تتويجهم باللقب.

ويعد اللقب هو الثاني للأهلي في تاريخه من بطولة كأس السوبر السعودي بعدما حصد لقب نسخة 2016.

وشهدت البطولة مشاركة كل من: الاتحاد، النصر، الأهلي والقادسية السعودي.

