كتب - محمد القرش:

عاد إيبيريتشي إيزي إلى منزله بعد أن وقع على عقد طويل الأمد ليصبح سابع صفقات أرسنال في الانتقالات الصيفية، منهيا رحلة استمرت 14 عاما خارج شمال لندن حيث بدأت قصته الكروية.

مر اللاعب الإنجليزي بالكثير من العقبات منذ بداية مسيرته الكروية في أكاديمية أرسنال، حتى انفجرت موهبته مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أين وُّلد وتطور؟

وُلِد إيبيريتشي في جرينتش، وصقل مهاراته الكروية باللعب في الملاعب المغلقة حيث كان يسكن، كان هذا هو المكان الذي طوّر فيه اللاعب رقم 10 موهبته.

وبلغ حبه لبداياته حدّ إهداء اللاعب الدولي الإنجليزي زوجًا من الأحذية لمدينته، حيث صرّح لمجلة جي كيو: "هذا هو موطني، هناك نشأتُ، وهناك نضجتُ لأصبح رجلًا".

وأضاف: "لقد رأيت الكثير من الأشياء وتعلمت الكثير على طول الطريق، وأنا محظوظ لأنني عشت في مكان ساعدني في تشكيل الشخص الذي أنا عليه اليوم".

لا تراجع ولا استسلام

في عام 2006 انضم إيزي إلى أكاديمية الجانرز، وظل الجناح الإنجليزي معهم حتى بلوغ سن الـ13 عاما.

وانتقل للعب في فولهام وميلوول، بالإضافة إلى تجارب في بريستول سيتي وسندرلاند، ورغم عدم نجاحه في أيٍّ من هذه الأندية، ظلّ متمسكًا بإيمانه بقدراته.

بداية التألق

وبينما كان يستعد للتسجيل في الكلية والبدء في العمل بدوام جزئي في شركة تيسكو، حصل الإنجليزي على فرصة أخرى مع نادي كوينز بارك رينجرز في أغسطس 2016، حيث أصبح لاعبا محترفا.

وبعد فترة إعارة رائعة في نادي ويكومب واندررز، حيث سجل خمسة أهداف في 20 مباراة، أصبح الجناح لاعباً أساسياً في تشكيلة كوينز بارك رينجرز، وسجل هدفه الأول في الفوز 1-0 على سندرلاند في مارس 2018.

وواصل تألقه، مسجلاً 14 هدفًا ومقدمًا ثماني تمريرات حاسمة في موسم 2019/20، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في النادي وجائزة أفضل لاعب في العام.

إيزي موهبة إنجليزية بارزة

بعد تألقه في دوري الدرجة الثانية، أتيحت لإيبيري فرصة اللعب في مستوى أعلى عندما أنفق كريستال بالاس 17 مليون جنيه إسترليني لضمه إلى سيلهيرست بارك.

وتألق بشكل لافت بعد إعادة تعيين روي هودجسون في موسم 2022/2023، وتصدر قائمة هدافي النادي برصيد 10 أهداف.

واستمر معدل أهدافه في الارتفاع خلال الموسمين التاليين له مع النادي، وغادر كريستال بعد تسجيل 40 هدفا وتقديم 28 تمريرة حاسمة بجميع المسابقات.

إيبيريتشي في إنجلترا

لفت أداء إيبيري في الدوري الإنجليزي الممتاز انتباه مدرب إنجلترا آنذاك، جاريث ساوثجيت، وتلقى أول استدعاء له ضمن التشكيلة الأولية لبطولة يورو 2020، إلا أن ذلك جاء بعد لحظات من تعرضه لتمزق في وتر أخيل أثناء التدريب، ما اضطره للخروج.

واستغرق الأمر عامين آخرين قبل استدعاء إيبيري للمنتخب الأول مجددًا، وقد ظهر لأول مرة في مباراة انتهت بفوز إنجلترا 4-0 على مالطا ضمن تصفيات يورو 2024.

اختير للمشاركة في يورو 2024، حيث شارك في ثلاث مباريات، ولديه حاليًا 11 مباراة دولية، وسجل هدفه الدولي الأول في مارس الماضي ضد لاتفيا على ملعب ويمبلي.

بطل ويمبلي

كان لإيزي ذكريات سعيدة أخرى في الملعب الوطني خلال الأشهر التالية، ففي موسم 2024/2025، كان إيبيري عنصرًا أساسيًا في طريق كريستال بالاس نحو كأس الاتحاد الإنجليزي، مسجلًا الهدف الوحيد في المباراة التي قادتهم للفوز على ستوكبورت كاونتي في الدور الثالث، ثم سجل هدفًا آخر في ربع النهائي ضد فولهام.

وكان أستون فيلا خصمهم في نصف النهائي على ملعب ويمبلي، وافتتح الجناح التسجيل بتسديدة ليقود إيجلز للفوز 3-0 والوصول إلى النهائي الثالث، حيث كان مانشستر سيتي ينتظره.

وسجل إيبيري الهدف الوحيد في المباراة ليمنح كريستال بالاس أول لقب كبير له، ويضمن مكانه في تاريخ إيجلز إلى الأبد.

ثم ساعد كريستال في إضافة المزيد من الألقاب إلى خزانة الفريق عندما فازوا بدرع المجتمع ضد ليفربول في بداية الشهر.

إيبيريتشي لاعب شطرنج

وعلى غرار أحد لاعبي فريق أرسنال الجدد الآخرين هذا الصيف، مارتن زوبيمندي، فإن إيبيري لاعب شطرنج ماهر.

بعد أن تدرب على يد زميله السابق مايكل أوليس، لجأ إيبيري إلى يوتيوب لصقل مهاراته، وقد ساعده تفانيه في الفوز ببطولة PogChamps 6، وهي بطولة شطرنج إلكترونية للهواة.

إنسان خارج الملعب

خارج ملعب كرة القدم، بدأ إيبيري في عام 2023 مؤسسة إيزي مع شقيقيه، كيتشي وتشيما، مما يسمح لهم بالرد بالمثل للمجتمع المحلي.

يستضيف إيبيري بطولة Eze Invitational Grassroots لكرة القدم كل عام منذ 2023 في ملاعب مدرسة جون روان في جنوب لندن، حيث لعب هو وإخوته معًا.

وفي حديثه لموقع كريستال بالاس، قال: "إن العطاء كان دائمًا شيئًا في قلوبنا".

وأضاف: "نريد أن نعرضهم [الشباب الذين يلعبون في البطولة الودية] لكرة القدم وللتواجد في نادٍ محترف وعدم الاضطرار إلى دفع أي شيء، وعدم وجود عقبات على طول الطريق تمنعك من لعب كرة القدم، وهو ما يحدث عادةً عندما تكون شابًا أو عندما تأتي من مناطق فقيرة".

على طريقة إيان رايت

لم يكن إيزي أول لاعب ينضم للجانرز من كريستال بالاس، إذ انضم إيدي ماكجولدريك في عام 1993/1994، وأسطورة النادي إيان رايت في عام 1991.

وكان رايت في السابعة والعشرين من عمره، وهو نفس عمر إيبير الحالي، عندما انتقل من سيلهيرست بارك إلى هايباري مقابل مبلغ قياسي آنذاك، وواصل مسيرته مسجلاً 185 هدفًا مع أرسنال، مما جعله أحد الهدافين التاريخيين.

مشاهير العائلة

ليس إيبيري الاسمَ البارزَ الوحيدَ في عائلته، ففي عام 2023، كُشِفَ أن إيجو نوديم، أحد أعضاء فريق عمل المسلسل الكوميدي الأمريكي "ساترداي نايت لايف" منذ عام 2018، هي ابنة عم إيزي.

وبعد نجاح إيبيري في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ارتدت نوديم قميص كريستال بالاس الذي يحمل اسم إيزي على ظهره خلال الاعتمادات الختامية للمسلسل تكريما لبطولات ابن عمها في ويمبلي.