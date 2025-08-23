كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق مانشستر سيتي هزيمة مفاجئة اليوم السبت الموافق 23 أغسطس الجاري، على يد فريق توتنهام في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وحقق فريق توتنهام فوزا كبيرا على حساب مان سيتى اليوم، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، على ملعب "الاتحاد" معقل فريق السيتي ليرفع توتنهام رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 6 في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد السيتي عند النقطة رقم 3 في المركز الخامس.

وسجل فوز توتنهام على مان سيتي اليوم، رقما سلبيا للمدرب الإسباني للسيتي بيب جوارديولا، حيث بات توتنهام ثاني فريق يحقق الفوز على فريق يدربه جوارديولا خارج أرضه في مباراتين متتاليتين.

وسبق وتمكن فريق مان يونايتد من تحقيق هذا الإنجاز، حينما حقق الفوز على حساب مان سيتي بقيادة بيب جوارديولا، على ملعب الاتحاد في موسمي 2019-2020، 2020-2021.

ويذكر أن فريق توتنهام كان قد تمكن من تحقيق الفوز، في لقاء الدور الأول في الموسم الماضي 2024-2025 أمام مان سيتي، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.

