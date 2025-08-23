كتب - محمد القرش:

أعلن أرسنال التعاقد مع إيبيريشي إيزي قادما من كريستال بالاس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 27 عامًا إلى شمال لندن، حيث بدأت رحلته الكروية في أكاديمية الجانرز قبل أن يبرز كواحد من المواهب الهجومية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم إيبيريتشي إلى كوينز بارك رينجرز في عام 2016، وحقق انطلاقته في موسم 2019/20، حيث تم اختياره كأفضل لاعب في كوينز بارك رينجرز، قبل أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع كريستال بالاس في عام 2020.

وخلال خمسة مواسم في سيلهيرست بارك، شارك إيبيريتشي في أكثر من 150 مباراة، وكانت لحظته التتويجية في مايو تاريخية، عندما سجل هدف الفوز في فوز كريستال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر سيتي.

وجاء كل ذلك، بعدما تم الإستغناء عنه من قبل أرسنال عندما كان يبلغ من العمر 13 عاما.