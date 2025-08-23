مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليون

- -
22:05

ميتز

جميع المباريات

"لتخطي أندي كول".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح في مباراة نيوكاسل المقبلة بالدوري الإنجليزي

02:32 ص السبت 23 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره نيوكاسل يونايتد، يوم الإثنين المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتقام مباراة ليفربول أمام نيوكاسل، يوم الإثنين المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالبريميرليج.

ويسعى النجم المصري محمد صلاح إلى مواصلة تحقيق الأرقام القياسية في البريميرليج، حيث يرغب في الانفراد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويحتل صلاح المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج، بالتساوي مع أندي كول برصيد 187 هدفا لكلا منهما.

وكان صلاح تمكن من تسجيل هدف في فوز فريقه على حساب بورنموث في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي، في اللقاء الذي انتهى بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح الريدز.

والجدير بالذكر أن صلاح، كان قد توج منذ أيام قليلة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الماضي 2024-2025، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

