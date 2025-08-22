كتب - نهى خورشيد

تعرّض ملعب كامب نو في برشلونة لفيضانات بسبب عاصفة صيفية، هو ما قد يعيق النادي الكتالوني في العودة لخوض مبارياته بعد غياب الموسم الماضي.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت الملعب وهو في حالة كارثية بعد تسرب مياه الأمطار إلى الممرات والمرافق الداخلية.

وكان برشلونة قضى الموسم الماضي بعيداً عن ملعبه بسبب أعمال التجديد والتوسعة، والتي هدفت إلى رفع السعة الاستيعابية إلى 105 آلاف متفرج.

وفي سياق متصل، يستعد النادي الكتالوني لخوض مواجهة جديدة أمام ليفانتي غداً السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.