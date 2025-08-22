"جميعنا نعرف جودته".. مرموش يتغنى بمحمد صلاح ويُشيد بجوارديولا

كتب - محمد القرش:

تغنى عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي بمواطنه محمد صلاح نجم ليفربول، واصفا إياه بـ "أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وقال مرموش لقناة TNT Sports عن مواطنه: "كان صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وظل في قمة مستواه طوال مواسم لا أستطيع إحصاؤها، جميعنا نعرف مدى جودته".

وتحدث المصري أيضًا عن مدربه بيب جوارديولا، الذي وصفه بأنه "الأفضل في العالم".

وأضاف: "لقد كان الأمر مذهلاً، العمل مع أفضل مدرب في العالم ومحاولة التعلم منه دائمًا وكيفية شرحه للعبة والتكتيكات".

واختتم عمر: "إنه يشرح الأمر بطريقة تساعدك على فهم اللعبة وتحسين أدائك، شغفه، في كل تدريب وكل مباراة، يدفعك لتقديم أفضل ما لديك، وأنا سعيد جدًا بالعمل تحت قيادة أفضل مدرب في العالم".