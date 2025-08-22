اختفاء موقع مؤسسة جوتا بعد جمع 50 ألف جنيه إسترليني.. ما القصة؟

كتب - محمد القرش:

اختفى موقع إلكتروني لمؤسسة زعمت أنها جمعت ما يقرب من 50 ألف جنيه إسترليني باسم ديوجو جوتا لأغراض خيرية، حيث نفى ليفربول وعائلة اللاعب أي صلة بمؤسسة "ديوجو جوتا".

وقال موقع المؤسسة، الذي تم إنشاؤه بعد ثلاثة أيام من وفاة جوتا في يوليو، إنه جمع 47715 جنيهًا إسترلينيًا من أجل "تمكين الشباب، ورفع مستوى المجتمعات، وجلب متعة كرة القدم للجميع".

ووفقا لصحيفة "تليجراف" فإن الموقع الإلكتروني كان قد عرض شعارات لنادي ليفربول لكرة القدم، واليونيسيف ، وأليانز، ومنصة التنمية البرتغالية، لكن ثلاثة منها أنكرت العمل مع المؤسسة.

وأكدت هيئة المؤسسات الخيرية لصحيفة تليجراف أن المؤسسة لم تتقدم بطلب تسجيل لديها، إذ يُشترط التسجيل إذا تجاوز دخل المؤسسة الخيرية 5000 جنيه إسترليني سنويًا، وكان مقرها في إنجلترا أو ويلز.

وزعمت "المؤسسة" أن هدفها هو "تكريم إرث ديوجو جوتا"، من خلال كرة القدم والتعليم والأمل، وخلق الفرصة والفرح والتأثير الدائم للشباب في جوندومار وخارجها"، كما جاء في بيان على الموقع.

وزعمت المؤسسة أنها وزعت 25 ألف وجبة، ورعت 300 طفل في المدارس، وأنشأت 50 شراكة محلية، ولم تقبل المؤسسة المدفوعات إلا في شكل العملات المشفرة.

ووجهت المستخدمين خارج الموقع إلى منصة حيث يمكنهم الدفع باستخدام "USDT وETH والعملات المشفرة الأخرى من خلال NOWPayments بشكل آمن".