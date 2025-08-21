مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

مصر

- -
18:00

الكاميرون

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

حرس الحدود

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الزمالك

دوري نجوم قطر

الأهلي القطري

- -
20:30

السد القطري

جميع المباريات

إعلان

بالمجان.. الدوري الألماني يلجأ لـ"يوتيوب" لزيادة جماهيره

12:22 م الخميس 21 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    كومباني يرفع درع الدوري الألماني
  • عرض 9 صورة
    بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني 202425 (2)
  • عرض 9 صورة
    بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني 202425 (1)
  • عرض 9 صورة
    هاري كين يرفع درع الدوري الألماني
  • عرض 9 صورة
    احتفالات جمهور ليفركوزن بالدوري الألماني
  • عرض 9 صورة
    احتفالات جمهور ليفركوزن بالدوري الألماني
  • عرض 9 صورة
    احتفال جماهير ليفركوزن بالدوري الألماني
  • عرض 9 صورة
    احتفالات جمهور ليفركوزن بالدوري الألماني
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

استعان الدوري الألماني لكرة القدم، بمنصة "يوتيوب"، لزيادة جمهوره ومتابعيه، في الخارج، وذلك ببث بعض المباريات مجانا.

ووفقا لشبكة " The Athletic"، أبرم الدوري الألماني، اتفاقا جديد مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وأمازون برايم، إضافة ولكن إلى قنوات YouTube The Overlap و That's Football على منصة "يوتيوب"، والتي ستنقل 20 مباراة مباشرة هذا الموسم بالمجان، بدءًا من مباراة بايرن ميونيخ ضد آر بي لايبزيج مساء الجمعة.

وذكرت الشبكة، أن سكاي ستبث مباريات ليلة السبت، والتي غالبًا ما تكون الأهم في الجولة، وتملك أمازون حقوقًا حصرية لمباريات عصر الأحد، لكن أمسيات الجمعة ستشهد انطلاقًا جديدًا للبث المجاني، إذ ستشارك بي بي سي وقناتا يوتيوب، إلى جانب القناة الرسمية للدوري الألماني، حقوقًا غير حصرية للمباراة الافتتاحية لنهاية الأسبوع.

ورجح تقرير "ذا أثلتيك"، أن هذا الإجراء لجذب أكبر عدد من الأشخاص إلى كرة القدم الألمانية.

وشكلت زيادة قيمة حقوق البث الخارجي للدوري الألماني تحديًا كبيرًا، فبينما يجني الدوري الإنجليزي الممتاز 1.69 مليار يورو سنويًا من بيع حقوق البث في الخارج، تبلغ قيمة الحزم المكافئة 983 مليون يورو للدوري الإسباني، و406.7 مليون يورو للدوري الإيطالي، و263 مليون يورو فقط للدوري الألماني.

اقرأ أيضًا:

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري

لاعبة تتعرض للتنمر بسبب "حب الشباب".. ودعم رياضي وسياسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري الألماني بث مباريات الدوري الألماني بالمجان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدولار يقفز مقابل الجنيه للمرة الثالثة بمنتصف تعاملات الخميس