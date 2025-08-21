بالمجان.. الدوري الألماني يلجأ لـ"يوتيوب" لزيادة جماهيره

كتبت-هند عواد:

استعان الدوري الألماني لكرة القدم، بمنصة "يوتيوب"، لزيادة جمهوره ومتابعيه، في الخارج، وذلك ببث بعض المباريات مجانا.

ووفقا لشبكة " The Athletic"، أبرم الدوري الألماني، اتفاقا جديد مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وأمازون برايم، إضافة ولكن إلى قنوات YouTube The Overlap و That's Football على منصة "يوتيوب"، والتي ستنقل 20 مباراة مباشرة هذا الموسم بالمجان، بدءًا من مباراة بايرن ميونيخ ضد آر بي لايبزيج مساء الجمعة.

وذكرت الشبكة، أن سكاي ستبث مباريات ليلة السبت، والتي غالبًا ما تكون الأهم في الجولة، وتملك أمازون حقوقًا حصرية لمباريات عصر الأحد، لكن أمسيات الجمعة ستشهد انطلاقًا جديدًا للبث المجاني، إذ ستشارك بي بي سي وقناتا يوتيوب، إلى جانب القناة الرسمية للدوري الألماني، حقوقًا غير حصرية للمباراة الافتتاحية لنهاية الأسبوع.

ورجح تقرير "ذا أثلتيك"، أن هذا الإجراء لجذب أكبر عدد من الأشخاص إلى كرة القدم الألمانية.

وشكلت زيادة قيمة حقوق البث الخارجي للدوري الألماني تحديًا كبيرًا، فبينما يجني الدوري الإنجليزي الممتاز 1.69 مليار يورو سنويًا من بيع حقوق البث في الخارج، تبلغ قيمة الحزم المكافئة 983 مليون يورو للدوري الإسباني، و406.7 مليون يورو للدوري الإيطالي، و263 مليون يورو فقط للدوري الألماني.

