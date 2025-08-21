مباريات الأمس
إعلان

"بعد انضمامه للفريق".. وسام أبو علي يوجه رسالة إلى جماهير كولومبوس الأمريكي

07:15 ص الخميس 21 أغسطس 2025
    وسام أبو علي (2) (1)
    وسام أبو علي (5) (1)
    وسام أبو علي (3) (1)
    وسام أبو علي (6) (1)
    وسام أبو علي (7) (1)
    وسام أبو علي (1) (1)
كتب - يوسف محمد:

وجه الفلسطيني وسام أبو علي لاعب كولمبوس كرو الأمريكي، رسالة إلى جماهير الفريق الأمريكي، بعد إعلان انضمامه بشكل رسمي لاعبا في صفوف الفريق، بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان كولومبوس كرو، نظم مؤتمرا صحفيا أول أمس الثلاثاء، لتقديم وسام أبو علي لاعبا جديدا في الفريق بشكل رسمي، بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر أبو علي أمس، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور خلال مؤتمر تقديمه لاعبا في فريق كولومبوس كرو الأمريكي، علق: "كان الأمس ممتعا، متحمس لرؤيتكم جميعا في الملعب".

وأعلن النادي الأهلي، في وقت سابق انتقال وسام أبو علي إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، مقابل مبلغ 7.5 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية شد وجذب قوي، بين وسام أبو علي وإدارة النادي الأهلي التي كانت ترغب في التمسك باللاعب ضمن صفوف الفريق، إلا أن إصرار اللاعب على الرحيل جعلت الإدارة توافق على انتقاله إلى كولومبوس الأمريكي.

