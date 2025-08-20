مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كوت ديفوار

96 102
18:00

مالي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

2 0
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

0 1
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

0 0
21:00

غزل المحلة

كأس السوبر السعودي

القادسية

1 5
15:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

"تاريخ".. أرنولد يعلق على فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

08:42 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد، في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني (1)
  • عرض 11 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد، في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني (3)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (3)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (4)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (5)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح من حفل الأفضل بالدوري الإنجليزي (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح من حفل الأفضل بالدوري الإنجليزي (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

علق النجم الإنجليزي تريند ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد الإسباني ولاعب ليفربول السابق، على فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وتوج نجم ليفربول أمس الثلاثاء الموافق 19 أغسطس الجاري، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

ونشر أرنولد عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للنجم المصري بعد تتويجه بالجائزة وكتب: "تاريخ".

وحقق صلاح أمس جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة المحترفين الإنجليزية، للمرة الثالثة في تاريخه كأكثر لاعب حصدا للجائزة، في تاريخ "البريميرليج".

وكان النجم الإنجليزي تريند ألكسندر أرنولد، رحل عن صفوف ليفربول متجها إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويذكر أن محمد صلاح، كان قد توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي 2024-2025، برصيد 29 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

محمد الشناوي يتلقى واجب عزاء والده بمسقط رأسه في كفر الشيخ (فيديو وصور)

نجم الأهلي السابق: بداية الدوري ليست الأفضل للأحمر.. وريبيرو بلا ملامح فنية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح الدوري الإنجليزي البريمرليج تريند ألكساندر أرنول جائزة جديدة لمحمد صلاح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان