كتب - يوسف محمد:

علق النجم الإنجليزي تريند ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد الإسباني ولاعب ليفربول السابق، على فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وتوج نجم ليفربول أمس الثلاثاء الموافق 19 أغسطس الجاري، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

ونشر أرنولد عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للنجم المصري بعد تتويجه بالجائزة وكتب: "تاريخ".

وحقق صلاح أمس جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة المحترفين الإنجليزية، للمرة الثالثة في تاريخه كأكثر لاعب حصدا للجائزة، في تاريخ "البريميرليج".

وكان النجم الإنجليزي تريند ألكسندر أرنولد، رحل عن صفوف ليفربول متجها إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويذكر أن محمد صلاح، كان قد توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي 2024-2025، برصيد 29 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

