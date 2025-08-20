مباريات الأمس
ليس ليفربول.. محمد صلاح يتوقع الفائز بالدوري الإنجليزي الموسم المقبل

12:13 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

استبعد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، فريقه من المرشحين الأوفر حظا للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

وقال محمد صلاح في تصريحات نقلها موقع "sportbible"، على هامش حفل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي: " أعتقد أن أرسنال هو الأوفر حظا".

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2024-2025، للمرة الثالثة في مسيرته كأول لاعب يحقق هذا الإنجاز.

وبسؤاله عن سبب ترشيح أرسنال للفوز، رد قائلا: "لديهم فريق رائع هذا الموسم. أرسنال يملك فرصة جيدة للغاية وأعتقد أنهم المرشحون الأوفر حظا الآن، خاصة أن هذا الفريق يلعب معا منذ 5 سنوات تقريبا".

واختتم تصريحاته عن رغبته في حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي: "نأمل أن نفعلها مرة أخرى".

موعد تشييع جنازة والد محمد الشناوي في مسقط رأسه

قاد ليفربول للمجد.. ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا؟

محمد صلاح ليفربول الفريق المرشح للفوز بالدوري الإنجليزي
