كتبت-هند عواد:

استبعد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، فريقه من المرشحين الأوفر حظا للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

وقال محمد صلاح في تصريحات نقلها موقع "sportbible"، على هامش حفل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي: " أعتقد أن أرسنال هو الأوفر حظا".

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2024-2025، للمرة الثالثة في مسيرته كأول لاعب يحقق هذا الإنجاز.

وبسؤاله عن سبب ترشيح أرسنال للفوز، رد قائلا: "لديهم فريق رائع هذا الموسم. أرسنال يملك فرصة جيدة للغاية وأعتقد أنهم المرشحون الأوفر حظا الآن، خاصة أن هذا الفريق يلعب معا منذ 5 سنوات تقريبا".

واختتم تصريحاته عن رغبته في حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي: "نأمل أن نفعلها مرة أخرى".

