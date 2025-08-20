"يتبقى خطوة".. هل تنجح خطة رونالدو مع النصر؟

كتب - مصطفى الجريتلي:

اقتربت خطة النجم البرتغالي بصفوف النصر السعودي كريستيانو رونالدو لإعادة النادي لمنصة البطولات الرسمية من النجاح بعدما قاد الفريق للتأهل لنهائي كأس السوبر المحلي.

فريق النصر تأهل لنهائي السوبر السعودي بعد الفوز بثنائية مقابل هدف على نظيره الاتحاد بطل الثنائية في الموسم الماضي يوم أمس الثلاثاء إذ صنع رونالدو الهدف الثاني لمواطنه الوافد الجديد على صفوف الفريق بالانتقالات الصيفية جواو فيليكس.

رونالدو صاحب الـ 40 عاماً وصلته كرة على حدود منطقة جزاء الاتحاد جعلته في مواجهة مباشرة مع حارس المرمى ولكنه فضّل التمرير على يساره لجواو فيليكس الذي أسكنها الشباك ثم أكدت تقنية الفيديو صحة الهدف.

وينتظر فريق النصر في دور النهائي الفائز من مباراة دور نصف النهائي الثانية التي ستجمع فريقي القادسية وأهلي جدة عند الثالثة عصر اليوم الأربعاء ليتبقى خطوة على نجاح خطة رونالدو.

رونالدو كان قد انضم لصفوف النصر في يناير 2023 بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ولكنه لم يفز بأي بطولة مع الفريق سوى البطولة العربية.

وهو ما دفع صاحب الـ 5 كرات ذهبية لتنفيذ خطته بجلب العناصر التي يراها مفيدة للنادي، المدير الفني الحالي للفريق البرتغالي جيسوس كان قبل أيام قليلة من إعلانه مدربًا للنصر مديرًا فنيًا يحظى بشعبية كبيرة لدى جماهير الغريم الهلال ولكن النادي وجه له الشكر بعد وداعه دوري أبطال آسيا للنخبة بالنسخة الماضية من دور نصف النهائي.

"لولا دعوته لما عدت لتدريب النصر، رونالدو فاز بكل شيء في مسيرته لكنه لم يحقق لقباً بعد في السعودية وسأحاول مساعدته في ذلك".. هكذا فسر جيسوس سبب موافقته على تدريب غريم الهلال الذي صنع معه المجد.

جيسوس ليس البرتغالي الأول الذي يطلب رونالدو ضمه فطلب ضم سيميدو لنادي النصر ليكون رئيسًا تنفيذيًا لشركة الكرة بالنادي خلال الفترة المقبلة وكذلك انضمام البرتغالي الثالث جواو فيليكس قادمًا من تشيلسي جاء بمباركة "الدون".

صحيفة ماركا الإسبانية أشارت خلال تقرير سابق لها إلى أن رونالدو كان يستغل علاقته ويتواصل مع اللاعبين شخصيًا لإقناعهم بمشروع النادي الذي أصبح على بعد خطوة من التتويج بلقب كأس السوبر السعودي.