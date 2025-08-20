كتب - يوسف محمد:

أعرب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عن سعادته بعد حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، للمرة الثالثة في تاريخه.

وقال صلاح في تصريحات عبر الموقع الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين: "حصولي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 3 مرات، كأول لاعب يحقق هذا الأمر، شئ رائع بالنسبة لي ولن أنسى هذا الإنجاز أبدا".

وأضاف: "الفريق قدم موسم رائع في الموسم الماضي 2024-2025، كما أن هذا يعد الموسم الأفضل لي مع الفريق وفي مسيرتي بشكل عام، وسعيد لتقديم هذا المستوى مع الفريق وأبحث دائما عن الطريق الذي يجعلني جائعا لتقديم مستوى أفضل".

وتابع: "عندما كنت في مصر لم أكن أتخيل ما وصلت إليه، كان كل هدفي أن أكون لاعبا مشهورا وأن أتمكن من مساعدة عائلتي، لكن عندما تكبر ترى الأمور بشكل مختلف ويكون لديك طموحات كبيرة".

وواصل: "مازال لدي الكثير لأقدمه مع الفريق وسأستمر مع الفريق لمدة موسمين، أعتقد أنني مازالت أستطيع تقديم الفارق مع ليفربول وأعلم بقوة من أجل ذلك، خاصة وأن هذا أمر يجعلني سعيد وفخور بنفسي للغاية".

واختتم صلاح تصريحاته: "ملعب آنفيلد أصبح مثل منزلي واللعب بداخله أمر رائع، أشكر كل زملائي والطاقم الفني لمساعدتهم ودعمهم الدائم لي".

وكان صلاح توج أمس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عن الموسم الماضي للمرة الثالثة في تاريخه، كأول لاعب في التاريخ يتمكن من حصد الجائزة 3 مرات مختلفة.

والجدير بالذكر أن النجم المصري، توج الموسم الماضي بجائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفا، بالإضافة إلى حصد جائزة أفضل صانع أهداف في المسابقة برصيد 18 تمريرة حاسمة.

