لترضية نيمار.. إقالة مدرب سانتوس البرازيلي بعد السداسية المذلة

02:44 م الإثنين 18 أغسطس 2025

نيمار

كتب- محمد عبدالهادي:

اتخذ نادي سانتوس البرازيلي قرارًا هامًا في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، وذلك بإقالة المدير الفني للفريق كليبر كزافييه.

وجاء قرار الإقالة بعد الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الفريق اليوم، بالخسارة 6-0، أمام نظيره فريق فاسكو دي جاما بالدوري البرازيلي.

ورصدت كاميرات المراقبة اللاعب البرازيلي نيمار وهو يبكي بعد خسارته المذلة والتي تعد الأكبر في مسيرته الكروية.

ونشر سانتوس بياناً على الشبكات الاجتماعية قال فيه: "يعلن سانتوس رحيل مدربه كليبر كزافييه، يشكر النادي المدرب على خدماته ويتمنى له التوفيق في مسيرته المهنية المقبلة".

جدير بالذكر أن كليبر كزافييه تولي القيادة الفنية لفريق سانتوس في مايو الماضي وقاده في 15 مباراة فاز بخمس منها وتعادل في أربع وخسر ست.

