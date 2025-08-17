مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 0
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

اتلتيكو مدريد

لحظة بلحظة.. مانشستر يونايتد وأرسنال.. الدوري الإنجليزي

05:48 م الأحد 17 أغسطس 2025

أرسنال واليونايتد

background

تبدأ مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: بايندر.

خط الدفاع: دالوت - يورو - دي ليخت - لوك شو - دروجو.

خط الوسط: كاسيميرو - برونو فيرنانديز - مبيومو.

خط الهجوم: كونيا - ماوسن ماونت.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - كالافيوري.

خط الوسط: أوديجارد - زوبيمندي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جيوكيريس - مارتينيلي.

