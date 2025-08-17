لحظة بلحظة.. مانشستر يونايتد وأرسنال.. الدوري الإنجليزي

تبدأ مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: بايندر.

خط الدفاع: دالوت - يورو - دي ليخت - لوك شو - دروجو.

خط الوسط: كاسيميرو - برونو فيرنانديز - مبيومو.

خط الهجوم: كونيا - ماوسن ماونت.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - كالافيوري.

خط الوسط: أوديجارد - زوبيمندي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جيوكيريس - مارتينيلي.