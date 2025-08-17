لحظة بلحظة.. مانشستر يونايتد وأرسنال.. الدوري الإنجليزي
تبدأ مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد.
تشكيل مانشستر يونايتد
حراسة المرمى: بايندر.
خط الدفاع: دالوت - يورو - دي ليخت - لوك شو - دروجو.
خط الوسط: كاسيميرو - برونو فيرنانديز - مبيومو.
خط الهجوم: كونيا - ماوسن ماونت.
تشكيل أرسنال
حراسة المرمى: ديفيد رايا.
خط الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - كالافيوري.
خط الوسط: أوديجارد - زوبيمندي - ديكلان رايس.
خط الهجوم: بوكايو ساكا - جيوكيريس - مارتينيلي.
