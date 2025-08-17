ملياردير صيني يفاجئ رونالدو في معسكر النصر.. فما قصته؟



كتب- محمد عبدالهادي:

شهد معسكر نادي النصر السعودي زيارة مفاجئة من أحد أبرز وجوه عالم التكنولوجيا المالية، الملياردير الصيني جاستن صن، الذي التقى بأسطورة الكرة العالمية كريستيانو رونالدو في مقر تدريبات "العالمي".

ونشر "صن"، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا جمعته بالنجم البرتغالي، وأرفقها بتعليق عبّر فيه عن إعجابه الشديد بـ"الدون"، واصفًا اللقاء بأنه "ملهم للغاية".

من هو جاستن صن؟

جاستن صن، البالغ من العمر 35 عامًا، يُعد من الأسماء اللامعة في عالم العملات الرقمية والبلوك تشين، ويُعرف بتأسيسه لمنصة "ترون" (TRON)، التي تُعد واحدة من كبرى شبكات البلوك تشين عالميًا، وتهدف إلى تطوير بنية تحتية لإنترنت لامركزي وأكثر حرية.

بدأ صن مسيرته التعليمية من جامعة بكين العريقة، قبل أن ينتقل إلى جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة، حيث حصل على درجة الماجستير، وكان من بين تلاميذ رجل الأعمال الشهير جاك ما، مؤسس مجموعة "علي بابا"، وهو ما ساهم في تشكيل فكره الريادي مبكرًا.

لمع نجمه بسرعة قياسية، وتم اختياره ضمن قائمة "فوربس 30 تحت الـ 30" في آسيا، ليصبح أحد أصغر المليارديرات العصاميين في العالم، بثروة تتجاوز 1.5 مليار دولار، بحسب تقديرات فوربس.

اقرأ أيضًا:

اعتذار خاص للوالد.. فتوح يطلب الغفران من جماهير الزمالك برسالة مؤثرة





مصدر يكشف لمصراوي أول تحرك من الزمالك بعد بيان أحمد فتوح



