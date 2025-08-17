ناد جديد يدخل دائرة المهتمين بضم مصطفى محمد



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن وجود اهتمام من جانب مسؤولي نادي لانس الفرنسي بالتعاقد مع المهاجم المصري الدولي مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن اللاعب الذي يرتبط بعقد مع نانت حتى صيف 2027 لم يحدث مفاوضات رسمية من مسؤولي لانس مع نظرائهم في نانت لضمه حتى الآن.

هذا يأتي في وقت كانت تقارير قد أشارت إلى أن اللاعب رفضّ عرض نيوم السعودي رغم العرض المالي المغري بجانب رفض عرضًا من قبل النادي الأهلي ووجود اهتمام من نادي باريس العائد للدوري الفرنسي الممتاز بضمه.

مصطفى محمد كان قد انضم لصفوف نانت خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/23 قادمًا من صفوف جالاتا سراي على سبيل الإعارة قبل أن يشتري النادي الفرنسي عقده بصورة نهائية عقب انتهاء فترة الإعارة.

أرقام مصطفى محمد مع نانت

المهاجم صاحب الـ 27 عاماً شارك بقميص نانت في 112 مباراة سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 8 لزملائه.

موعد غلق فترة الانتقالات الصيفية بالدوري الفرنسي

يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية للدوري الفرنسي قد انطلقت يوم 1 يوليو الماضي على أن تستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري.

اقرأ أيضًا:

الأهلي يعلن ضم لاعبة فريق برينتفورد الإنجليزي

تامر عبد الحميد يوجه انتقادات قوية للزمالك بعد التعادل مع المقاولون العرب



