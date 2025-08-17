تكريم خاص من لويس دياز لديوجو جوتا في مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت

كتب - يوسف محمد:

لم ينسى الأورجوياني لويس دياز مهاجم بايرن ميونخ الحالي وليفربول السابٌ، زميله الراحل في الريدز ديوجو جوتا، الذي رحل عن عالمنا في يوليو الماضي.

وخلال مباراة بايرن ميونخ أمس أمام نظيره شتوتجارت، في نهائي كأس السوبر الألماني، التي توج به العملاق البافاري بعد الفوز على شتوتجارت بهدفين مقابل هدف، حرص دياز على تكريم زميله الراحل جوتا.

وعقب تسجيل دياز هدف فريقه الثاني في مرمى شتوتجارت، حرص على إهداء هذا الهدف إلى الراحل جوتا، حيث قام بالاحتفال على طريقته، من خلال الجلوس على الأرض والإشارة بعلامة "البلايستيشن".

وكان جوتا رحل عن عالمنا رفقة شقيقه أندريه سيلفا، بعد تعرضهما لحادث سير مروع في مقاطعة زامورا بإسبانيا في يوليو الماضي.

ونجح فريق بايرن ميونخ، في التتويج بلقب كأس السوبر الألماني بعد الفوز على شتوتجارت، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس.

والجدير بالذكر أن دياز، انضم إلى بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من فريق ليفربول الإنجليزي.

