كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة توتنهام هوتسبير وبيرنلي التي أقيمت اليوم السبت، تطبيق قانون جديد لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة الثالثة من زمن شوط المباراة الأول، أطلق الحكم صافرته محتسبا ركلة ركنية لفريق توتنهام، بعدما كانت في حوزة حارس مرمى بيرنلي.

وجاء قرار الحكم، مستندا للقانون الجديد الخاص بحراس المرمى "الـ8 ثوان"، حيث ينص على احتساب ركلة ركنية للفريق المنافس حال احتفظ حارس المرمى بالكرة في يده لأكثر من 8 ثوان.

وشهدت منافسات كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو، تطبيق ذلك القانون لأول مرة.

كما تم تطبيق هذه القاعدة في جميع أنحاء العالم بحلول الأول من يوليو الماضي، على جميع مستويات اللعبة من النخبة إلى الهواة.

يُذكر أن توتنهام فاز على نظيره بيرنلي بثلاثية دون رد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.