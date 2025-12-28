مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

موعد مباراة تونس المقبلة بعد الخسارة من نيجيريا

15 صورة لإصابة محمد علي بن رمضان القوية مع منتخب تونس أمام نيجيريا

تقام اليوم الأحد الموافق 28 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة الجزائر و بوركينا فاسو، ومباراة كوت ديفوار و الكاميرون.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم

الجابون ضد موزمبيق - 2:30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

غينيا الاستوائية ضد السودان - 5:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

الجزائر ضد بوركينا فاسو - 7:30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1، الجزائرية الأولى.

كوت ديفوار ضد الكاميرون - 10:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1