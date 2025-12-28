مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

كتب – محمد عبد السلام:

02:12 ص 28/12/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    إصابة محمد علي بن رمضان (3) (1)
  • عرض 16 صورة
    إصابة محمد علي بن رمضان (7) (1)
  • عرض 16 صورة
    إصابة محمد علي بن رمضان (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    مباراة منتخب نيجيريا وتنزانيا ببطولة كأس الأمم الأفريقية (2)
  • عرض 16 صورة
    ملعب طنجة الكبير ابن بطوطة أكبر ملعب في كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 16 صورة
    ملعب طنجة الكبير ابن بطوطة أكبر ملعب في كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 16 صورة
    ملعب طنجة الكبير ابن بطوطة أكبر ملعب في كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 16 صورة
    مباراة منتخب نيجيريا وتنزانيا ببطولة كأس الأمم الأفريقية (5)
  • عرض 16 صورة
    مباراة منتخب نيجيريا وتنزانيا ببطولة كأس الأمم الأفريقية (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015
  • عرض 16 صورة
    ملعب طنجة الكبير ابن بطوطة أكبر ملعب في كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 16 صورة
    ملعب طنجة الكبير ابن بطوطة أكبر ملعب في كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 16 صورة
    ملعب طنجة الكبير ابن بطوطة أكبر ملعب في كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 16 صورة
    ملعب طنجة الكبير ابن بطوطة أكبر ملعب في كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 16 صورة
    ملعب طنجة الكبير ابن بطوطة أكبر ملعب في كأس الأمم الأفريقية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام اليوم الأحد الموافق 28 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة الجزائر و بوركينا فاسو، ومباراة كوت ديفوار و الكاميرون.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم

الجابون ضد موزمبيق - 2:30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

غينيا الاستوائية ضد السودان - 5:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

الجزائر ضد بوركينا فاسو - 7:30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1، الجزائرية الأولى.

كوت ديفوار ضد الكاميرون - 10:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم الجابون ضد موزمبيق غينيا الاستوائية ضد السودان الجزائر ضد بوركينا فاسو كوت ديفوار ضد الكاميرون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي- إسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء