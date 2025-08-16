بعد غياب 8 سنوات.. سندرلاند يضرب وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

مباريات الأمس
انتهت مباراة وست هام يونايتد وسندرلاند التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26.

وفاز سندرلاند على نظيره وست هام بثلاثية دون رد، على ملعب استاد الضوء الذي يتسع لـ 48,707.

سجل هدف سندرلاند الأول، إيليزر ماييدا في الدقيقة 61.

سجل هدف سندرلاند الثاني، دانييل بالارد في الدقيقة 73.

سجل هدف سندرلاند الثالث، ويلسون إسيدور في الدقيقة 90+2.

واحتل سندرلاند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط، بنفس عدد نقاط ليفربول وتوتنهام هوتسبير.

وكان سندرلاند عاد للدوري الإنجليزي الممتاز من جديد، بعد غياب 8 سنوات عندما هبط في موسم 2017.

سندرلاند ضد وست هام سندرلاند الدوري الإنجليزي فوز سندرلاند وست هام يونايتد
